Die meistgehandelten Derivate v. 18.07.22

1. Call-Optionsschein auf Meta

Zum Wochenauftakt kaufen die Stuttgarter Derivateanleger einen Call-Optionsschein auf Meta Plattforms. Anleger setzten bereits zum Ende der vergangenen Woche verstärkt auf US-Tech-Werte. Zuvor hatte die Sorge belastet, die US-Notenbank könne den Leitzins im Juli um 100 Basispunkte anheben. Äußerungen verschiedener Notenbanker hatten diese Sorge entkräftet. Meta legt erst Ende Juli Quartalszahlen vor. Am morgigen Dienstag stehen allerdings die Zahlen von Netflix an, die Auswirkungen auf den gesamten Tech-Sektor haben dürften.



2. Call-Optionsschein auf Boeing

Erneut steht ein Call-Optionsschein auf einen US-Wert in Stuttgart weit oben in der Rangliste. Die Boeing-Aktie zeigte in den vergangenen Tagen eine Aufholbewegung, nachdem das laufende Jahr für den Flugzeugbauer schwierig verlief. Boeing glänzte zuletzt auch operativ mit ansprechenden Auslieferungszahlen.



3. Call-Optionsschein auf Eckert & Ziegler

Auch ein Call-Optionsschein auf Eckert & Ziegler wird zum Wochenstart rege gehandelt. Der beliebte Nebenwert notiert derzeit über 60 Prozent im Minus seit Jahresbeginn, was möglicherweise Schnäppchenjäger anzieht. Anfang Juli hatte der Strahlen- und Medizintechnikkonzern seine Prognose gesenkt, das Umsatzwachstum allerdings bekräftigt.