Die meistgehandelten Derivate v.18.04.23

1. Discount-Call-Optionsschein auf Lufthansa

Für die Aktie der Lufthansa ging es in der letzten Handelswoche um über 8% nach unten. Nachdem die Rating-Agentur S&P ihr Rating für die deutsche Airline auf BB+ anhob, befindet sich die Lufthansa-Aktie im leichten Steigflug. Heute geht es um ein weiteres Prozent auf 9,72 Euro nach oben. Stuttgarter Derivateanleger sehen weiteres Potential und kaufen einen Discount-Call-Optionsschein auf die Lufthansa.



2. Call-Optionsschein auf ASML

Morgen veröffentlicht der niederländische Halbleiteranlagen-Hersteller ASML seine Quartalszahlen für das erste Quartal 2023. Analysten erwarten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein kräftiges Umsatzplus von 77,5% auf 6,27 Milliarden Euro. Beim Gewinn je Aktie wird eine Steigerung von 1,73 Euro auf 4,16 Euro erwartet. Die ASML-Aktie steigt um 0,93% auf 587,40 Euro. An der Euwax wird ein Call-Optionsschein auf ASML gekauft.



3. Knock-out-Call auf Gold

Der Goldpreis befindet sich seit Herbst im Rallyemodus. Von seinem Tief bei 1.622 US-Dollar ging es auf aktuell 2.000 US-Dollar. Gestützt wird der Goldpreis durch ein Abflauen der Zinsdynamik sowie einem etwas schwächeren US-Dollar. Dadurch steigt die Nachfrage nach dem Edelmetall in Regionen außerhalb des US-Dollars. Derivateanleger nehmen ihre Gewinne mit und verkaufen einen Knock-out-Call auf Gold.