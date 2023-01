Die meistgehandelten Derivate v.18.01.2023

1. Discount-Call-Optionsschein auf LVMH

Die Aktie des französischen Luxusgüterherstellers LVMH erreicht ihr Allzeit-Hoch bei 800 Euro. Das Unternehmen wird damit mit 400 Milliarden Euro bewertet und bleibt das wertvollste Unternehmen in Europa. Innerhalb des Konzerns gibt es eine Reihe von Veränderungen. Unter anderem soll der bisherige Dior-Chef Pietro Beccari neuer Chef bei Louis Vuitton werden. Er löst damit Michael Burke ab, der als Vertrauter von Konzernchef Bernard Arnault gilt. Burke soll andere Aufgaben im Konzern übernehmen und direkt an Arnault berichten. An der Euwax ist ein Discount-Call-Optionsschein auf LVMH gefragt.





Der deutsche Pharma- und Chemiekonzern Bayer übernimmt mit Blackford Analysis einen Spezialisten im Bereich künstliche Intelligenz. Bayer möchte mit dem Zukauf seine Radiologie-Sparte im Bereich automatisierter Bilderkennung stärken. Die Bayer-Aktie reagiert mit einem Abschlag von 0,7%. Stuttgarter Derivateanleger kaufen einen Discount-Call-Optionsschein auf Bayer.Der Strahlen- und Medizintechnikkonzern Eckert & Ziegler veröffentlichte vorläufige Zahlen für 2022. Mit einem Jahresumsatz von 225 Millionen Euro erwirtschaftete das SDAX-Unternehmen einen Überschuss von 30 Millionen Euro. Damit wurden die eigenen Erwartungen um ca. 10% übertroffen. Anleger kaufen einen Knock-out-Call auf Eckert & Ziegler.

Disclaimler:

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.