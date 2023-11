Die meistgehandelten Derivate v. 17.11.23

1. Rheinmetall Call-Optionsschein

Rheinmetall konnte in dieser Woche ein neues Rekordhoch verbuchen. Damit hat der Rüstungskonzern die längere Konsolidierung der Rallye des Jahres 2022 beendet. Zuletzt wurde die Meldung verlautbart, das Rheinmetall von der ukrainischen Regierung mit der Lieferung von Leopard 1-Systemen beauftragt worden ist. In Stuttgart wird ein Call-OS gekauft.

2. Adidas Discount-Call-Optionsschein

Wie schon am Donnerstag steht ein Discount-Call auf Adidas in der Gunst der Derivateanleger ganz oben und wird rege gekauft. Mit dem Schein spekulieren Anleger auf eine Aufwärtsbewegung, die im besten Fall über den Cap bei 195 Euro führt. Adidas gehört in einem starken Marktumfeld zu den Gewinnern und kann gut zwei Prozent zulegen.

3. Deutsche Bank Call-Optionsschein

Die Aktie der Deutschen Bank konnte in dieser Woche deutlich zulegen und liegt damit seit Jahresbeginn wieder im Plus. Ein großes Börsenmedium traut den Frankfurtern weitere Gewinne zu und nimmt einen Call-OS in sein Depot. In Stuttgart folgen Anlegern der Aktion. Auch die UBS zeigt sich optimistisch. Dort hat man die Einstufung für Deutsche Bank nach einer Fachkonferenz der Schweizer Großbank auf "Buy" mit einem Kursziel von 17,50 Euro belassen. Die Vermögensqualität im US-Portfolio für Gewerbeimmobilien (CRE) habe sich im Rahmen der Erwartungen entwickelt, schrieb Analyst Mate Nemes am Mittwoch.

Disclaimer:

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.