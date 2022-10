Die meistgehandelten Derivate v. 17.10.22

1. Knock-out Call auf Brent

Zum Wochenbeginn wird an der Euwax ein Knock-out-Call auf Brent Öl rege gehandelt. Anleger zeigen sich uneins über die Richtung - es dominieren weder Käufer, noch Verkäufer. Nachdem sich der Ölpreis seit Ende September von 83 Dollar auf rund 98 Dollar deutlich erholt hatte, dominierten in den vergangenen Tagen Gewinnmitnahmen. Analysten verweisen auf das nachlassende Angebot durch die Kürzung der OPEC, aber auch den drohenden Preisdruck durch eine möglicherweise anstehende weltweite Rezession. Dieses „Patt“ findet man auch in Stuttgart.



2. Call-Optionschein auf Deutsche Telekom

Die Telekom bleibt weiterhin Liebling der Derivateanleger in Stuttgart. Gleich zwei Optionsscheine finden sich an der Spitze der Rangliste. Am häufigsten gehandelt wurde ein Call-Optionsschein. Die Deutsche Telekom bleibt mit einem Plus von 9% seit Jahresbeginn ein positiver Ausreißer im DAX.



3. Put-Optionsschein auf Fresenius

Die Aktienmärkte erholen sich am Mittag, Derivateanleger trennen sich daher vom Put-Optionsschein auf Fresenius. Der Schein wird mehrheitlich verkauft. Die Aktie notierte am Vormittag kurze Zeit unter 20 Euro und damit in Reichweite zum 10-Jahres-Tief bei 19,78 Euro. Mit Michael Sen ist seit Monatsbeginn ein neuer CEO am Steuer von Fresenius. Die Fresenius-Aktie hat sich in diesem Jahr nahezu halbiert.