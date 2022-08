Die meistgehandelten Derivate v. 17.08.22

1. Call-Optionsschein auf American Tower

Seit gestern Nachmittag verkaufen die Derivateanleger an der Euwax einen Call-Optionsschein auf American Tower ein. Der amerikanische Funkmastbetreiber besitzt weltweit ca. 222.000 Kommunikationsstandorte. Im vergangenen Quartal konnte der Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 16,3% auf 2,674 Milliarden US-Dollar gesteigert werden. Der Nettogewinn legte sogar um 19,1% auf 871 Millionen US-Dollar zu. American Tower ist als REIT (Real Estate Investment Trust) an der Börse gelistet und erreichte gestern mit 278,35 Euro ein neues All-Time-High.



2. Call-Optionsschein auf Total Energies

Ebenfalls drücken die Derivateanleger seit gestern bei einem Call-Optionsschein auf Total Energies den Verkaufsbutton. Das französische Mineralöl- und Energieunternehmen steigerte im zweiten Quartal seinen Nettogewinn um 260% auf 5,7 Milliarden US-Dollar gegenüber dem Vorjahresquartal. Für das erste Halbjahr wies der Mineralölkonzern einen Nettogewinn von 10,6 Milliarden US-Dollar aus. Seit Jahresbeginn hat die Aktie knapp 13% zugelegt. Heute notiert sie mit 51,55 Euro nahezu unverändert.



3. Call-Optionsschein auf Airbnb

Dagegen steigen die Anleger an der Euwax weiter in einen Call-Optionsschein auf Airbnb ein. In der Vorwoche wurde der Call bereits von den Derivateanlegern gekauft. Airbnb konnte im vergangenen Quartal beinahe 104 Millionen Übernachtungen über sein Buchungsportal vermitteln. Eine so hohe Anzahl von Übernachtungsvermittlungen konnte Airbnb selbst vor der COVID-19-Pandemie nicht verzeichnen. Die Aktie hat sich von ihrem Jahrestief bei 83,72 Euro von Anfang Juli kräftig erholt und notiert heute bei 121,30 Euro.