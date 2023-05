Die meistgehandelten Derivate v.17.05.23

1. Call-Optionsschein auf Fresenius



Fresenius hält heute seine Hauptversammlung ab. CEO Michael Sen wirbt dabei für seinen geplanten Konzernumbau um die Konzernstrukturen zu vereinfachen und Entscheidungen schneller herbeizuführen. Ein Kernpunkt ist die Umwandlung der schon seit längerem kriselnden Dialyse-Tochter Fresenius Medical Care in eine normale Aktiengesellschaft. Fondsmanager der Deka monieren, dass ihnen ein Konzept fehlt, wie FMC wieder in die Gewinnzone geführt werden soll. Die Fresenius-Aktie steigt um 0,4% auf 27,94 Euro. An der Euwax wird ein Call-Optionsschein auf Fresenius gekauft.





Gute Nachrichten für Handynutzer kommen von der Deutschen Telekom. Diese möchte bis 2027 ihr Funknetz an den deutschen Autobahnen verbessern. Dafür sollen die bestehenden 6.000 Funkstandorte moderniesiert und um 400 neue Standorte erweitert werden. Auch die Konkurrenten Vodafone und o2 verfolgen ähnliche Pläne. Die Aktie der Deutschen Telekom gibt 0,3% auf 21,97 Euro nach. Stuttgarter Derivateanleger handeln einen Discount-Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom eifrig.Der Sportartikelhersteller adidas sitzt noch immer auf hohen Lagerbeständen seiner Yeezy-Kollektion. Das Unternehmen möchte diese nun verkaufen und die Erlöse Organisationen spenden, die von den anti-semitischen Aussagen des ehemaligen adidas-Partners Kanye West geschädigt wurden. Im schlechtesten Fall rechnet adidas durch die Yeezy-Abschreibungen mit einem operativen Verlust von 700 Millionen Euro. Für die adidas-Aktie geht es um 0,7% auf 160,66 Euro nach unten. Anleger kaufen einen Knock-out-Put auf adidas.

