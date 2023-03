1. Discount-Call-Optionsschein auf Volkswagen

Volkswagen möchte in den nächsten Jahren verstärkt in seine Elektro-Sparte investieren. Unter anderem wollen die Wolfsburger ihre Abhängigkeiten bei Rohstoffen für die Batterieproduktion senken und sich deshalb an entsprechenden Minen beteiligen. Nach Meinung des VW-Technikvorstands Thomas Schmall ist „der Flaschenhals bei den Rohstoffen […] die Abbaukapazitäten. Deshalb müssen wir auch direkt in Minen investieren“. Dazu soll die Batterielieferkette mit mehreren Werken in Europa, unter anderem in Salzgitter und Valencia, ausgebaut werden. Die Volkswagen-Aktie muss heute 1,92% abgeben und kostet 121,52 Euro. Anleger kaufen einen Discount-Call-Optionsschein auf Volkswagen.



2. Call-Optionsschein auf SAP

Der neue SAP-Finanzvorstand Dominik Asam arbeitet sich derzeit in seine neue Aufgabe ein. Dabei möchte er „als gebranntes Kind quasi einen noch höheren Fokus auf Cashflow“ legen und vor allem Finanzmittelzuflüsse als auch die Kosten im Blick behalten. Er bezieht sich dabei auch auf seine Erfahrungen bei seiner früheren Station Airbus. Analysten der französischen Bank Exane BNP stufen SAP von neutral auf outperform und sehen ein Kursziel von 135 Euro. Die SAP-Aktie steigt heute um 0,4% auf 113,14 Euro. Stuttgarter Derivateanleger verkaufen einen Call-Optionsschein auf SAP.



3. Faktor 3x Long-Knock-out auf Intel

Nachdem der US-amerikanische Chip-Riese Intel im Februar schwache Zahlen und eine Dividenden-Kürzung bekannt gab, ging es für die Aktie auf Talfahrt bis zum 52-Wochen-Tief bei 24,59 US-Dollar. Seither konnte sich der Kurs etwas erholen, aktuell kostet eine Intel-Aktie 30,18 US-Dollar. Eher verhalten zeigen sich Analysten, die Intel auf neutral bis underperform bei einem durchschnittlichen Kursziel von 25,83 US-Dollar einstufen. An der Euwax ist ein Faktor 3x Long-Knock-out auf Intel gefragt.