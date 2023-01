Die meistgehandelten Derivate v.17.01.2023

1. Knock-out-Call auf Siemens Energy

Siemens Energy startete zu Jahresbeginn ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 130 Millionen Euro. Bis zum 30. September soll das Programm abgeschlossen werden. Die Siemens Energy-Aktie erreicht ein neues Sechsmonatshoch bei 19,40 Euro. Analysten von Bernstein Research stufen die Aktie dennoch weiterhin auf underperform. Anleger verkaufen einen Knock-out-Call auf Siemens Energy.





Die Aktie des deutschen Rückversicherers Münchener Rück klettert weiter in Richtung Allzeit-Hoch. Dieses lag zuletzt im November 2000 bei 379,39 Euro. Aktuell wird die Münchener Rück-Aktie mit 323,10 Euro gehandelt, im Sommer 2022 stand sie noch bei 225 Euro. Stuttgarter Derivateanleger spekulieren auf Gewinnmitnahmen und verkaufen einen Discount-Call-Optionsschein auf die Münchener Rück Die Aktie des deutschen Transport- und Logistikunternehmens Hapag Lloyd steckt seit Sommer 2022 in einer Seitwärtsbewegung und notiert derzeit bei 206 Euro. Nun wurde die Übernahme von 49% der italienischen Spinelli Group von den Kartellbehörden genehmigt. An der Euwax wird ein Faktor 3 Long-Knock-out auf Hapag Lloyd rege gehandelt.

Disclaimer:

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.