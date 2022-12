Die meistgehandelten Derivate v. 16.12.22

1. Call-Optionsschein auf BioNTech

Zu Beginn des Jahres ging es für die BioNTech-Aktie bis auf 111 Euro steil bergab. Danach pendelte sie das Jahr über zwischen 120 und 170 Euro, mit einem kurzen Ausbruch auf 180 Euro. Die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA nahm nun einen von BioNTech und Pfizer entwickelten, kombinierten Impfstoff gegen Covid19 und Grippe in ein beschleunigtes Zulassungsverfahren. Die Stuttgarter Derivateanleger nehmen das zum Anlass, um in einen Call-Optionsschein auf BioNTech einzusteigen.



2. Call-Optionsschein auf Walt Disney

Walt Disney Aktionäre hatten es dieses Jahr nicht leicht. Auch die kürzlich bekannt gewordene, überraschende Rückkehr des ehemaligen CEOs Bob Iger auf den Chefsessel konnte daran bisher nichts ändern. Derzeit steht die Aktie mit einem Minus von 36% auf ihrem Jahrestief bei 84 Euro. Die Anleger an der Euwax setzen auf einen Stimmungsumschwung. Sie kaufen heute einen Call-Optionsschein auf Walt Disney.



3. Knock-out-Put auf Silber

Für Silberanleger war es an der Börse ein goldener Herbst. Ausgehend vom Jahrestief mit 17,88 US-Dollar ging es bis auf 24 US-Dollar hinauf. Im Zuge der FED-Zinserhöhung korrigierte der Silberkurs in den letzten Tagen nach unten und steht aktuell bei 22,74 US-Dollar. An der Euwax werden heute Gewinne mitgenommen. Anleger verkaufen einen Knock-out-Put auf Silber.