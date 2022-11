Die meistgehandelten Derivate v. 16.11.22

1. Knock-out-Call auf Rheinmetall

Zur Wochenmitte steigen die Derivateanleger an der Euwax in einen Knock-out-Call auf Rheinmetall ein. Der Rüstungskonzern gab am Montag die Übernahme des spanischen Munitionsherstellers Expal Systems für 1,2 Milliarden Euro bekannt. Im Geschäftsjähr 2022/2023 erwartet Expal Systems einen Umsatz von rund 400 Millionen Euro. Nachdem die Rheinmetall-Aktie in den letzten Handelstagen ordentliche Kursgewinne verzeichnete, geht es heute um 1,3% auf 181,10 Euro abwärts.



2. Call-Optionsschein auf Mercedes-Benz Group

Außerdem verkaufen die Stuttgarter Derivateanleger einen Call-Optionsschein auf die Mercedes-Benz Group. Der Automobilbauer hat die Preise für seine Elektromodelle EQE und EQS in China gesenkt. Tesla hatte diesen Schritt bereits im Oktober für seine Elektroautos in China vorgenommen. Die Mercedes-Benz Aktie ist mit einem Tagesverlust von über 5% auf 60,95 Euro der größte Tagesverlierer im DAX.



3. Call-Optionsschein auf Microsoft

Wie bereits an den vergangenen Handelstagen steigen die Anleger in Stuttgart in einen Call-Optionsschein auf den Softwareriesen Microsoft ein. Microsoft konnte im vergangenen Quartal seine Cloud-Umsätze um 24% auf 25,7 Milliarden US-Dollar gegenüber dem Vorjahresquartal steigern. Die Microsoft-Aktie gibt in einem schwächeren Börsenumfeld 1,2% auf 232,10 Euro nach.