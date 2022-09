Die meistgehandelten Derivate v. 16.09.22

1. Call-Optionsschein auf Adobe

Weiterhin steigen die Stuttgarter Derivateanleger in einen Call-Optionsschein auf den amerikanischen Softwarekonzern Adobe ein. Neben den Quartalszahlen vermeldete Adobe gestern auch die 20 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme von Figma, einem Softwareanbieter für kollaborative Design-Online-Arbeit. Analysten bewerten die Übernahme als zu teuer. Adobe wird den Kaufpreis zur Hälfte in Aktien und in Cash bezahlen. Die Adobe-Aktie brach gestern von über 370 Euro auf unter 310 Euro ein. Heute gibt die Aktie weitere 1,7% auf 302,75 Euro nach.



2. Knock-out-Put auf ASML Holding

Ein Knock-out-Put auf ASML wird von den Stuttgarter Derivateanlegern verkauft. Der niederländische Konzern bietet Belichtungsmaschinen für die Halbleiterbranche an. Nach Marktkapitalisierung ist ASML das zweitwertvollste europäische Unternehmen, hinter dem französischen Luxusgüterhersteller LVMH. Die ASML-Aktie gibt in einem schwachen Marktumfeld 1% auf 462,10 Euro ab.



3. Discount-Put-Optionsschein auf DAX

Kurz vor dem dreifachen Hexensabbat verkaufen die Anleger an der Euwax auch einen Discount-Put-Optionsschein auf den DAX. In den letzten Handelstagen durften die Inhaber ansehnliche Kursgewinne mit dem Discount-Put erzielt haben. Der DAX legt im frühen Handel weiter den Rückwärtsgang ein und notiert bei knapp 12.750 Punkten.