Die meistgehandelten Derivate v. 16.08.23

1. Discount-Call-Optionsschein auf Amazon

Der Online-Riese Amazon muss den Abgang seines Gerätechefs Dave Limp verkraften. Wie Amazon-CEO Andy Jassy am Montag in einer Mail bekannt gab, verlässt Limp, der die Geräte-Sparte seit 2010 leitete, den Konzern am Jahresende. Ein Nachfolger soll in den nächsten Wochen präsentiert werden. Zu den bekanntesten Produkten der Geräte-Sparte gehören die Echo-Geräte sowie der Kindle. Die Amazon-Aktie verliert seit Bekanntwerden des Abgangs ca. 3 % und kostet derzeit 134,82 US-Dollar. Anleger nutzen den Rücksetzer und steigen in einen Discount-Call-Optionsschein auf den Tech-Giganten ein.





Die Aktie des deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall ist nach dem Verlust einiger Aufträge, unter anderem aus Australien und Polen, weiter auf Konsolidierungskurs. In der letzten Woche ging es um beinahe 8 % nach unten. Auch heute steht ein Minus von 0,76 % bei 247,90 Euro auf der Kurstafel. Stuttgarter Derivateanleger handeln rege einen Call-Optionsschein auf Rheinmetall.Die Knock-out-Anleger konzentrieren sich aktuell auf den DAX und handeln vor allem Puts eifrig. Enttäuscht zeigen sich die Marktteilnehmer von der gestrigen Veröffentlichung des Fed-Protokolls. Die Anleger erhofften sich Signale für eine Zinspause, die Hoffnungen erfüllten sich jedoch nicht. In der Folge geht es für den DAX aktuell um 0,25 % nach unten.

