Die meistgehandelten Derivate v. 16.08.23

Discount-Call-Optionsschein auf Vonovia



Nachdem es gestern für die Immobilien-Aktien teilweise kräftige Rücksetzer gab, stehen die Zeichen heute auf vorsichtiger Erholung. Die Vonovia-Aktie verlor am gestrigen Handelstag ca. 2 % heute steht ein Plus von 0,8 % und ein Preis von 20,44 Euro je Anteilsschein auf der Kurstafel. Stuttgarter Derivateanleger nutzen die Möglichkeit und kaufen einen Discount-Call-Optionsschein auf Vonovia.





Der US-Pharmakonzern Eli Lilly & Co. steigerte seinen Umsatz im abgelaufenen Quartal auf 8,3 Milliarden US-Dollar und verzeichnet damit ein Plus von 28 % im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Gewinn stieg mit 68 % noch deutlicher auf 1,9 Milliarden US-Dollar an. Die guten Zahlen veranlassten das Management, seine Jahresprognosen deutlich anzuheben. Beim Umsatz streben die US-Amerikaner nun 2,2 Milliarden US-Dollar mehr an als bisher, der Gewinn soll dabei um ca. eine Milliarde US-Dollar höher ausfallen, als bisher angenommen. Die Eli Lilly-Aktie konnte in der letzten Woche um 20 % zulegen, heute kommen weitere 0,6 % auf 550 US-Dollar hinzu. An der Euwax wird ein Call-Optionsschein gekauft.Für die Siemens-Aktie ging es in den letzten vier Wochen um 8 % rückwärts. Analysten der Berenberg-Bank sehen diese Entwicklung als “Überreaktion des Marktes auf die Normalisierung der Auftragslage“ an. Sie halten an ihrem Kursziel von 170 Euro fest und stufen die Siemens-Papiere von hold auf buy herauf. Die Aktie des Industriekonzerns gibt heute 0,22% nach und kostet aktuell 137 Euro. Ein Discount-Zertifikat auf Siemens wird von den Anlegern gekauft.

