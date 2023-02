Die meistgehandelten Derivate v. 16.02.22

1. Call-Optionsschein auf Infineon

Der Chiphersteller Infineon hat grünes Licht für den Bau eines neuen Werks in Dresden erhalten. Das Projekt hat ein Volumen von 5 Milliarden Euro und ist damit die größte Einzelinvestition in der Geschichte des Unternehmens. Das Werk soll im Jahr 2026 die Produktion aufnehmen. Insgesamt sollen 1.000 neue Arbeitsplätze entstehen. Infineon erhöhte zudem seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr. Dabei wurde die Gewinnmarge um ein Prozent auf 25% bei gleichbleibendem Umsatz angehoben. Die Infineon-Aktie steigt heute um 0,9% auf 36,62 Euro. Anleger kaufen einen Call-Optionsschein auf Infineon.



2. Knock-out-Call auf Deutsche Börse

Die Deutsche Börse veröffentlichte ihre Quartalszahlen. Im abgelaufenen Quartal steigerte der Börsenbetreiber seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um ca. 25% auf 1,17 Milliarden Euro. Dadurch gab es auch Zuwächse beim Gewinn je Aktie. Betrug dieser im Vergleichsquartal 2021 noch 1,64 Euro, wurden nun 2,08 Euro erzielt. Daneben gab die Deutsche Börse eine Kooperation mit Google bekannt. Sie möchte zukünftig die Infrastruktur und Analysefunktionen von Google Cloud nutzen, um ihre digitalen Angebote zu erweitern. Die Deutsche Börse-Aktie steht unverändert bei 173,65 Euro. Stuttgarter Derivateanleger trennen sich von einem Knock-out-Call auf die Deutsche Börse.



3. Faktor 3x Long-Knock-out auf Airbus

Der europäische Flugzeugbauer Airbus übertrifft mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum konnte der Umsatz um 21% auf 20,6 Milliarden Euro gesteigert werden. Beim Vorsteuergewinn wurde sogar eine Erhöhung um 43% auf 2,15 Milliarden Euro erzielt. Aktionäre dürfen sich um eine 0,30 Euro höhere Dividende freuen. Je Aktie sollen 1,80 Euro ausgeschüttet werden. Auch für das laufende Geschäftsjahr zeigt sich der Flugzeugbauer optimistisch und stellt einen weiteren Ergebnisanstieg in Aussicht. Die Airbus-Aktie kostet aktuell 122,68 Euro und damit 2,75% mehr als am Vortag. Im Wochenvergleich steht ein Plus von 8,5% zu Buche. An der Euwax werden Gewinne mitgenommen und ein Faktor 3x Long-Knock-out-Call verkauft.