Die meistgehandelten Derivate v.16.01.23

1. Knock-out-Call auf Bayer

Beim Leverkusener Pharma- und Chemiekonzern Bayer deutet sich mit Bluebell Capital und Inclusive Capital der Einstieg zweier neuer Investoren an. Beiden Investoren wird ein Interesse an einer Aufspaltung von Bayer nachgesagt. Bei den Anlegern scheinen diese Nachrichten gut anzukommen, der Kurs der Bayer-Aktie stieg innerhalb einer Woche um fast 13%. An der Euwax ist heute ein Knock-out-Call auf Bayer gefragt.





Der deutsche Sportartikelhersteller Adidas klagte seit 2021 gegen den US-Designer Thom Browne. Anlass war die Verwendung von vierstreifigen Designs durch Browne auf seiner Designkleidung, denn das Markenzeichen von Adidas sind die bekannten drei Streifen. Ein Gericht in New York wies die Klage nun ab. Adidas zeigte sich enttäuscht, will aber weiterhin konsequent seine Designideen schützen. Anleger steigen heute in einen Discount-Call-Optionsschein auf Adidas ein.Der Goldpreis legte eine Herbstrally aufs Parkett. Davon profitieren auch Goldaktien wie die von Barrick Gold, dem weltweit größten Gold-Bergbauunternehmen. Die Aktie des kanadischen Unternehmens erreichte jüngst bei 19,64 US-Dollar ein neues Sechsmonatshoch. Stuttgarter Derivateanleger nehmen ihre Gewinne mit und verkaufen einen Call-Optionsschein auf Barrick Gold

