Die meistgehandelten Derivate v. 15.12.22

1. Call-Optionsschein auf DAX

Die Handelswoche steht ganz im Zeichen der FED und EZB Sitzungen. Am Dienstag sorgten US-Inflationsdaten noch für positive Zeichen und ein Zwischenhoch auf 14.676 Punkte. Am Mittwoch erhöhte die FED die Zinsen um 0,5%. Die Erhöhung wurde am Markt zwar mehrheitlich erwartet, sorgte aber dennoch für einen Rücksetzer. Das hat einige Anleger offenbar auf dem falschen Fuß erwischt, so dass sie sich heute von einem Call-Optionsschein auf den DAX trennen.



2. Call-Optionsschein auf ASML

In den letzten Wochen stand die ASML-Aktie auf der Gewinnerseite und legte ausgehend von 376 Euro seit Mitte Oktober eine Rallye auf 573 Euro hin. Die Stuttgarter Anleger scheinen ASML weiterhin auf ihrer Watchlist zu halten. Wie bereits gestern wird auch heute ein Call-Optionsschein auf ASML gekauft.



3. Knock-out-Put auf DAX

FED-Chef Jerome Powell kündigte auf der gestrigen FED-Sitzung eine Zinserhöhung um 0,5% an. Das schmeckte dem Markt offenbar nicht und er ging auf Talfahrt. Dieser Trend setzt sich am Donnerstagmorgen fort, der DAX steht zeitweise über 1,3% im Minus. Die Stuttgarter Derivateanleger positionieren sich auf der Short-Seite und steigen in einen Knock-out-Put auf den DAX ein.