Die meistgehandelten Derivate v. 15.11.22

1. Call-Optionsschein auf Microsoft

Die Erholung der US-Techs dauert an. Am Montag konnte der Nasdaq 100 auf 11.850 Punkte zulegen. Die runde 12.000er-Marke ist also fest im Blick. Ob sie am Dienstag erreicht wird, hängt an den Erzeugerpreisen, die um 14.30 Uhr veröffentlicht werden. In Stuttgart setzen Anleger weiter auf „Big-Tech“. Ein Call auf Microsoft wird unter allen Papieren am häufigsten gehandelt und gekauft.



2. Call-Optionsschein auf MGM Resorts

In den USA ebenso bekannt, aber in Deutschland deutlich weniger gehandelt ist die Aktie von MGM Resorts. In Stuttgart wird ein Call auf den Betreiber von Hotels und Spielcasinos gekauft. Die Aktie hat kurzfristig ein stark-positives Momentum und konnte auf Wochensicht in Dollar 12% zulegen.



3. Call-Optionsschein auf Paypal

Paypal hat ähnlich wie Netflix das Jahrestief früh im Jahr ausgebildet. Nach den Quartalszahlen Anfang November ging es noch einmal in den Keller. Dieses Niveau wurde gekauft, die Paypal-Aktie erholte sich deutlich. Anleger machen in Stuttgart nun Kasse und verkaufen den Call-Optionsschein.