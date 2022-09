Die meistgehandelten Derivate v. 15.09.22

1. Call-Optionsschein auf Adobe

Noch vor Bekanntgabe der heutigen Quartalszahlen steigen die Stuttgarter Derivateanleger in einen Call-Optionsschein auf den amerikanischen Softwarekonzern ein. Im vorletzten Quartal erzielte Adobe bei einem Umsatz von 4,39 Milliarden US-Dollar einen Nettogewinn von 1,18 Milliarden US-Dollar. Für das abgelaufene Quartal erwarten die Analysten einen Umsatz von 4,4 Milliarden US-Dollar. Die Adobe-Aktie notiert im Vorfeld mit 373,10 Euro nahezu unverändert.



2. Call-Optionsschein auf Apple

Ein Call-Optionsschein auf Apple wird ebenfalls von den Anlegern an der Euwax gekauft. S3 Partners berichtete zuletzt, dass die Apple-Aktie nach Volumen die am häufigsten leerverkaufte Aktie ist. Bis vor kurzem war die Tesla-Aktie die am häufigsten leerverkaufte Aktie. Die Apple-Aktie legt heute knapp 1% auf 155,70 Euro zu.



3. Call-Optionsschein auf PayPal

Mit einem Call-Optionsschein auf PayPal steigen die Stuttgarter Derivateanleger in einen weiteren US-Basiswert ein. PayPal verkündete gestern, dass der seit August tätige PayPal-Finanzvorstand Blake Jorgensen aus gesundheitlichen Gründen eine Auszeit nehmen muss. Für die PayPal-Aktie geht es 0,9% auf 96,95 Euro aufwärts.