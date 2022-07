Die meistgehandelten Derivate v. 15.07.22

1. Call-Optionsschein auf Boeing

Am Freitag steht ein Call-Optionsschein auf Boeing im Fokus der Stuttgarter Derivateanleger. An der Euwax wird das Produkt rege gekauft. Boeing glänzte in dieser Woche mit guten Auslieferungszahlen. Im zweiten Quartal lieferte man 121 Verkehrsflugzeuge aus, nach 95 im ersten Quartal. Nach einer schwachen ersten Jahreshälfte konnte die Boeing-Aktie in den vergangenen Tagen deutlich zulegen. In Stuttgart setzt man ebenfalls auf ein Comeback.



2. Call-Optionsschein auf Alphabet

Ebenfalls rege gehandelt wird an der Euwax heute ein Call-Optionsschein auf Alphabet, der von den Derivateanlegern gekauft wird. Alphabet fiel in den vergangenen Tagen im schwachen Marktumfeld zurück. Zum Wochenausklang gibt es bei der Google-Mutter einen Aktiensplit. Aus einer Aktie werden im US-Handel 20 Stück. Anleger setzen auf einen psychologischen Effekt dieser optischen Verbilligung und nehmen Alphabet mit einem Optionsschein ins Depot.



3. Call-Optionsschein auf Royal Dutch Shell

Erneut stark gehandelt wird ein Call-Optionsschein auf Shell. Am Freitag wird der Schein mehrheitlich verkauft. Der Ölpreis fiel am Donnerstag erneut stark zurück. WTI notiert nun unter dem Niveau des Kriegsausbruchs in der Ukraine. Rohstoffpreise befinden sich aufgrund der Rezessionssorgen in Europa und den USA unter Druck.