Die meistgehandelten Derivate v. 15.02.22

1. Call-Optionsschein auf Fraport

Der Flughafen-Betreiber Fraport vermeldete für Januar 2023 einen Zuwachs bei den Passagierzahlen. Insgesamt 3,7 Millionen Passagiere wurden gezählt. Das bedeutet eine Steigerung von 65,6% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Die Dienstleistungsgewerkschaft kündigte für das kommende Wochenende Warnstreiks an verschiedenen deutschen Flughäfen, unter anderem auch in Frankfurt, an. Gestreikt werden soll von Freitagmorgen bis in die Nacht auf Samstag. Die Fraport-Aktie gibt heute 0,75% auf 50,86 Euro nach. An der Euwax wird ein Call-Optionsschein auf Fraport gekauft.



2. Call-Optionsschein auf Ceconomy

Der deutsche Handelskonzern Ceconomy, zu dem unter anderem Media Markt und Saturn gehören, zeigt sich mit dem Weihnachtsgeschäft zufrieden. Der Umsatz im Weihnachtsquartal konnte um 3,1% auf 7,1 Milliarden Euro gesteigert werden. Zudem wurde bekannt, dass das Unternehmen sich von seinen 29 schwedischen Media Märkten trennt und an die skandinavische Power International AS verkauft. Die Ceconomy-Aktie steigt heute um 9% auf 2,54 Euro. Anleger handeln einen Call-Optionsschein auf Ceconomy rege.



3. Knock-out-Call auf Encavis

Der deutsche Solar- und Windparkbetreiber Encavis übertrifft bei den 2022er Zahlen seine eigenen Erwartungen. Der Umsatz liegt mit 450 Millionen Euro über den erwarteten 420 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Steuern liegt mit 340 Millionen Euro ebenfalls über den selbst prognostizierten 310 Millionen Euro. Die Encavis-Aktie steigt um 1,28% auf 18,27 Euro und liegt damit unter dem durchschnittlichen Anlaysten-Kursziel von 22 Euro. Stuttgarter Derivateanleger steigen in einen Knock-out-Call auf Encavis ein.