Die meistgehandelten Derivate v. 14.12.22

1. Call-Optionsschein auf ASML

Die Aktie des niederländischen Halbleiterzulieferers ASML hat sich seit Mitte Oktober deutlich von ihrem Jahrestief bei 376 Euro entfernt und steht derzeit bei 585 Euro. Analysten sind für das nächste Jahr vorsichtig optimistisch und sehen weiteres Kurspotential. An der Euwax wird heute ein Call-Optionsschein auf ASML gekauft.



2. Call-Optionsschein auf Salesforce

Salesforce, ein US-amerikanischer Anbieter von Cloud-Computing Lösungen für Unternehmen, musste in letzter Zeit mehrere Abgänge ranghoher Manager verkraften. Zuletzt wurde bekannt, dass der Gründer der Salesforce-Tochter Slack, Stewart Butterfield, das Unternehmen verlässt. Die Salesforce-Aktie erreichte in der Vorwoche ihr Jahrestief bei 121,58 Euro. Stuttgarter Derivateanleger spekulieren auf eine Kurserholung und steigen in einen Call-Optionsschein ein.



3. Knock-out-Call auf Tesla

Für die Tesla-Aktie ging es in den letzten Monaten kontinuierlich nach unten. Im September kostete eine Aktie noch 300 Euro, aktuell ist sie mit einem Abschlag von 50% für 150 Euro zu haben. Nachdem die Derivateanleger in Stuttgart letzte Woche auf eine Kurserholung spekulierten, verkaufen Sie heute einen Knock-out-Call auf Tesla, da die erhoffte Kurserholung ausblieb.