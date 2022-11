Die meistgehandelten Derivate v. 14.11.22

1. Call-Optionsschein auf Alphabet

Technologieaktien haben in den vergangenen Tagen eine deutliche Erholung gezeigt. In Dollar gerechnet haben die US-Techs auf eine Woche gesehen zwischen 8% (Apple), 11% (Alphabet, Microsoft, Amazon) und 25% (Meta) zulegen können. In Stuttgart werden weiter verstärkt Derivate auf Tech-Aktien gekauft. Der Call-Optionsschein auf Alphabet führt die Rangliste dabei an.



2. Call-Optionsschein auf Microsoft

Ebenfalls rege gehandelt wird ein Call auf Microsoft, der in Stuttgart gekauft wird. Zum Wochenstart gibt es eine neue Analysteneinschätzung der UBS zu Microsoft. Die Schweizer Großbank hat die Einstufung für Microsoft auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen.



3. Knock-out-Put auf DAX40

Nach der Rally der vergangenen Woche werden Absicherungsprodukte verstärkt nachgefragt. Ein Knock-out-Put von J.P Morgan mit hohem Hebel wird dabei besonders rege gehandelt. Der Schein wird sowohl gekauft, als auch verkauft.