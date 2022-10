Die meistgehandelten Derivate v. 14.10.22

1. Knock-out Call auf Encavis

Derivateanleger kaufen am Freitag einen Knock-out Call auf Encavis und wollen an der jüngsten Erholung des Betreibers von Wind- und Solarparks teilhaben. Die Aktie hatte in den vergangenen Wochen zuvor deutlich verloren, aber zuletzt einen Kursboden ausgebildet. Dem Unternehmen helfen die aktuell hohen Strompreise, wovon auch der Strom aus Erneuerbaren Energien profitiert.



2. Knock-Out Put auf Euro-Dollar

Anleger an der Derivatebörse in Stuttgart nehmen Gewinne im Euro-Dollar-Put mit, der dort mehrheitlich verkauft wird. Die Gegenbewegung im Euro-Dollar-Wechselkurs nach robusten US-Verbraucherpreisdaten fiel heftig aus, was Anleger zu diesen Gewinnmitnahmen im Put veranlasst haben dürfte. Das Papier hatte vom Trend in den vergangenen Monaten zu einem stärkeren Dollar beziehungsweise schwächeren Euro mittelfristig profitiert.



3. Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom

Die Telekom ist in diesem Jahr mit einem Plus von rund 8% eine der stärksten DAX-Aktien 2022. Zuletzt profitierte die Aktie von positiven Analystenkommentaren. Trotz der positiven Performance in diesem Jahr tendierte der Titel in den vergangenen Wochen seitwärts. Stuttgarter Derivateanleger nehmen Gewinne im Call mit, welcher heute mehrheitlich verkauft wird.