Die meistgehandelten Derivate v. 14.06.22

1. Knock-out-Call auf Gold

Bei den Knock-out-Produkten finden die häufigsten Preisfeststellungen in einem Knock-out-Call auf Gold statt. Der Call wird von den Derivateanlegern gekauft. Seit Mitte April verliert die Feinunze Gold kontinuierlich an Wert. Aktuell steht der Preis für eine Feinunze bei 1.824 US-Dollar



2. Call-Optionsschein auf Shell

Nachdem der Call-Optionsschein auf Shell die letzten Handelstage überwiegend gekauft wurde, liegt heute ein ausgeglichenes Verhältnis von ausgeführten Kauf- und Verkaufsorders vor. Die von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ins Spiel gebrachte Übergewinnsteuer wird bereits in Italien umgesetzt. Die italienische Regierung beschloss eine Übergewinnsteuer von 10%. Die Shell-Aktie gibt 1,4% auf 26,36 Euro nach.



3. Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom

Auch am Dienstag steigen die Derivateanleger an der Euwax in einen Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom ein. In einem schwachen Marktumfeld zeigt die Telekom-Aktie heute relative Stärke und legt um knapp 0,5% auf 17,82 Euro zu.