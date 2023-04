Die meistgehandelten Derivate v. 14.04.23

1. Discount-Call-Optionsschein auf BASF

Der Chemiekonzern BASF enttäuschte die Anleger gestern mit schwachen Quartalszahlen. Der Konzern musste im ersten Quartal 2023 einen Umsatzeinbruch von 13% auf 20 Milliarden Euro und einen Gewinnrückgang von 31% auf 1,9 Milliarden Euro verkraften. Zudem sorgt ein durchwachsener Jahresausblick für Ernüchterung. Nachdem es für die BASF-Aktie gestern bis auf 49,07 Euro nach unten ging, geht es heute um 0,2% auf 49,17 wieder etwas nach oben. Anleger kaufen einen Discount-Call-Optionsschein auf BASF.



2. Discount-Call-Optionsschein auf Deutsche Post

Die Aktie der Deutschen Post konnte in den letzten sechs Monaten um 30% hinzugewinnen. Analysten der UBS halten an ihrer buy-Einstufung bei einem Kursziel von 51 Euro für den Logistikkonzern fest. Sie sehen vor allem im Expressgeschäft noch weiteres Potential. Die Deutsche Post-Aktie legt heute um 0,43% auf 43 Euro zu. An der Euwax wird ein Discount-Call-Optionsschein auf die Deutsche Post eifrig gekauft.



3. Knock-out-Put auf Münchener Rück

Ebenfalls einen starken Aufwärtstrend zeigt die Münchener Rück-Aktie. Aktuell steht ein Plus von 36% in den letzten sechs Monaten zu Buche. Heute geht es um 0,4% auf 332,30 Euro zurück. Damit stehen die Anteilsscheine des Rückversicherers leicht über dem durchschnittlichen Analysten-Kursziel von 328,13 Euro. Stuttgarter Derivateanleger greifen bei einem Put auf die Münchener Rück zu.