Die meistgehandelten Derivate v. 14.03.23

1. Discount-Call-Optionsschein auf Volkswagen



Volkswagen lud zu seiner Jahrespressekonferenz. Dort präsentierte der Autokonzern seine bereits im Vorfeld kommunizierten Zahlen für 2022. Der Jahresumsatz stieg um 12% auf 279 Milliarden Euro. Beim Gewinn konnte Volkswagen ebenfalls zulegen und erreichte 22,5 Milliarden Euro. Das entspricht einem Zuwachs von 13%. Dazu kündigte der Autobauer an, bis 2027 bis zu 180 Milliarden Euro zu investieren. Davon sollen zwei Drittel in die Elektrifizierung fließen. Die VW-Aktie verliert heute 3,7% und kostet im Moment 126,80 Euro. Anleger verkaufen einen Discount-Call-Optionsschein auf Volkswagen.



2. Put-Optionsschein auf Wacker Chemie



Der deutsche Chemiekonzern Wacker Chemie erhöht seine Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr. Im Vorjahr wurden 8 Euro je Aktie ausgeschüttet, nun können sich Aktionäre über 12 Euro je Aktie freuen. Gleichzeitig bremste das Unternehmen die Erwartungen für 2023 und rechnet mit Rückgängen bei Umsatz und Gewinn. Analysehäuser belassen ihre Einschätzung mehrheitlich bei outperform und einem durchschnittlichen Kursziel von 160 Euro. Die Wacker Chemie-Aktie kann heute um 3,7% auf 151,40 Euro zulegen. An der Euwax wird ein Put-Optionsschein auf Wacker Chemie verkauft.



3. Knock-out-Put auf HelloFresh



Die Aktie des deutschen Lieferdiensts HelloFresh steht im Jahresvergleich mit Minus 50% da. Die kürzlich vorgelegten Quartalszahlen konnten daran nichts ändern. Im abgelaufenen Quartal wuchs der Umsatz um 18,6% auf 1,87 Milliarden Euro. Der Gewinn stieg von 131 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum auf 160 Millionen Euro. In den vergangenen Jahren profitierte das Unternehmen von der starken Nachfrage nach Lieferdiensten in der Corona-Pandemie. Für die Zukunft sehen Analysten nun schwere Zeiten auf Lieferdienste zukommen, auch HelloFresh zeigt sich eher vorsichtig bei seinen Erwartungen für 2023. Die HelloFresh-Aktie kann heute um 1,85% auf 18,16 Euro zulegen. Stuttgarter Derivateanleger steigen in einen Knock-out-Put auf HelloFresh ein.