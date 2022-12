Die meistgehandelten Derivate v. 13.12.22

1. Knock-out-Call auf Platin

Gewinnmitnahmen bestimmten den Wochenauftakt bei den Industriemetallen. In der vergangenen Woche stieg Platin deutlich an, nachdem erste Lockerungen der Corona-Beschränkungen in China eine Rallye an den Industriemetallmärkten ausgelöst hatten. Der Preis von Platin hängt weiter stark an der konjunkturellen Entwicklung in China. In Stuttgart setzen Anleger auf Platin und kaufen einen Knock-out-Call.



2. Call-Optionsschein auf Rheinmetall

Ein Call-Optionsschein auf Rheinmetall wurde am Montag stark gekauft, jedoch am Dienstag dominieren die Verkäufer. Die Aktie stieg zum Wochenbeginn, nachdem die Tochter Pierburg einen Auftrag für Abgasrückführungsmodule eines Automobilherstellers verbuchen konnte. Am Dienstag fällt Rheinmetall etwas zurück.



3. Knock-out-Put auf Kloeckner

Verkauft wird ein Knock-out-Put auf Kloeckner. Derivateanleger hatten beim Stahlproduzenten auf fallende Kurse gesetzt. Nun wird dieser Trade mehrheitlich beendet. Die Aktie pendelte in den vergangenen Wochen seitwärts. Im Herbst gab es von Kloeckner eine Gewinnwarnung, die jedoch nicht mehr belastet.