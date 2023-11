Die meistgehandelten Derivate v. 13.11.23

1. Discount-Call-Optionsschein auf AMD

Der US-amerikanische Chip-Produzent AMD will mit seinem neuen Chip auf dem KI-Markt angreifen. Wie AMD-CEO Lisa Su erläuterte, erwartet das Unternehmen für das kommende Jahr bereits zwei Milliarden US-Dollar Umsatz mit seinem KI-Chip, dessen Auslieferung demnächst beginnen soll. Vor allem aus der Cloud-Computing-Branche sei die Nachfrage hoch. Die hohen Erwartungen geben der AMD-Aktie neuen Auftrieb. In der letzten Woche geht es um 10 % auf 118,14 US-Dollar nach oben. Anleger setzen auf weitere Kursgewinne und steigen in einen Discount-Call-Optionsschein auf AMD ein.

2. Discount-Call-Optionsschein auf PayPal

Bisher verlief das Börsenjahr 2023 für PayPal-Aktionäre enttäuschend, Ende Oktober wurde das 12-Monats-Tief von 50,26 US-Dollar erreicht. Vor einem Jahr notierten die Papiere des Zahlungsdienstleisters noch bei 92 US-Dollar. Nachdem die Zahlen zum abgelaufenen Quartal die Erwartungen übertrafen, stabilisiert sich die PayPal-Aktie wieder und notiert aktuell bei 54,54 US-Dollar. An der Euwax wird ein Discount-Call-Optionsschein auf PayPal rege gehandelt.

3. Knock-out-Call auf Rheinmetall

Die Rheinmetall-Aktie setzt ihre Mitte Oktober begonnene Kursrallye fort und nimmt ein neues Allzeit-Hoch ins Visier. Dieses erreichte sie letzte Woche mit 280,90 Euro. Gewinnmitnahmen ließen den Aktienkurs des Rüstungskonzerns allerdings vor dem Wochenende wieder etwas nach unten fallen, heute holen die Papiere die Verluste größtenteils wieder auf. Aktuell kostet ein Anteilsschein 280,50 Euro und damit 2,37 % mehr als am Freitag. Ein Knock-out-Call auf Rheinmetall wird in Stuttgart nachgefragt.

