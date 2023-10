Die meistgehandelten Derivate v. 13.10.23

1. Call-Optionsschein auf Rheinmetall

Die Kampfhandlungen in Israel sowie positive Analysten-Einschätzungen geben der Rheinmetall-Aktie diese Woche Auftrieb. So empfehlen die Analysten von Goldman Sachs die Papiere der Düsseldorfer weiterhin zum Kauf und erhöhen ihr Kursziel leicht von 319 auf 320 Euro. Begründet wird die Anhebung unter anderem mit einem prognostizierten Umsatzwachstum von 29 %. Heute steigt die Aktie des Rüstungskonzerns um 2 % auf 272 Euro. Anleger realisieren ihre Gewinne und verkaufen einen Call-Optionsschein auf Rheinmetall.

Zum Call-Optionsschein

2. Call-Optionsschein auf MTU

Die MTU-Aktie kam durch Probleme bei den Triebwerken für den Airbus A320neo in den letzten Wochen ins Straucheln. In der Spitze verbilligten sich die Papiere um rund 25 %. Aktuell kann sich die Aktie des Triebwerk-Herstellers stabilisieren, diese Woche geht es um 1,2 % nach oben, allerdings steht heute ein Minus von 0,12 % auf der Kurstafel. Derzeit ist ein Anteilsschein für 167,95 Euro zu haben. An der Euwax wird ein Call-Optionsschein auf MTU gekauft.

Zum Call-Optionsschein

3. Knock-out-Call auf Sartorius

Der Pharmazulieferer Sartorius schreckt seine Aktionäre heute mit einer Absenkung seiner Prognose für das laufende Geschäftsjahr auf. Die Göttinger rechnen mit einem Umsatzrückgang von 17 %. Für den mittel- bis langfristigen Ausblick zeigt sich das Unternehmen jedoch positiv und sieht sich in einer starken Wettbewerbsposition. Das Analyse-Haus Warburg Research reagiert mit einer Herabstufung auf hold und gibt unverändert ein Kursziel von 341 Euro an. Aktuell notieren die Papiere bei 283,30 Euro und damit 4,8 % tiefer als am Vortag. Stuttgarter Derivateanleger handeln rege einen Knock-out-Call auf Sartorius.

Zum Knock-out-Call

Disclaimer:

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.