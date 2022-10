Die meistgehandelten Derivate v. 13.10.22

1. Call-Optionsschein auf Cameco

Seit gestern Nachmittag steigen die Anleger an der Euwax in einen Call-Optionsschein auf den Uranproduzenten Cameco ein. Cameco hatte gestern zusammen mit Brookfield Renewable Partners die Übernahme der Westinghouse Electric Company angekündigt. Westinghouse wird mit 7,875 Milliarden US-Dollar bewertet. Zur Finanzierung wird Cameco u. a. eine Kapitalerhöhung durchführen. Mit Bekanntgabe der Übernahme gab die Aktie von 26,50 Euro auf rund 23 Euro nach.



2. Knock-out-Call auf Bayer

Ein Knock-out-Call auf Bayer wird von den Stuttgarter Derivateanlegern gekauft. Der Life-Science Konzern hat den Verkauf des Geschäftsbereichs Enviromental Science für 2,6 Milliarden Euro an die Beteiligungsgesellschaft Cinven abgeschlossen. Mit den Einnahmen sollen die Nettofinanzschulen reduziert werden. Die Bayer-Aktie legt 1,2% auf 49,80 Euro zu.



3. Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom

Der seit einigen Monaten sehr rege gehandelte Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom wird im bisherigen Handelsverlauf von den Stuttgarter Derivateanlegern gekauft. Der Basispreis der Deutschen Telekom Aktie liegt mit 19,75 Euro knapp oberhalb des Jahreshochs von 19,62 Euro. Der Optionsschein läuft bis Juni 2023. Die T-Aktie notiert heute, entgegen dem Markttrend, mit 17,68 Euro leicht im negativen Bereich.