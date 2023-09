1. Discount-Call-Optionsschein auf Berkshire Hathaway



Die Berkshire Hathaway B-Aktie klettert derzeit von einem Rekordhoch zum nächsten. Mit 370,39 US-Dollar kostet sie heute so viel wie noch nie zuvor. Im 12-Monats-Vergleich verteuerten sich die Papiere von Warren Buffetts´ Investmentgesellschaft damit um über 30 %. Anleger sehen noch kein Ende der Rallye und kaufen einen Discount-Call-Optionsschein auf Berkshire Hathaway.



2. Discount-Call-Optionsschein auf Arista Networks



Ebenfalls auf Rekord-Jagd befindet sich die Aktie des US-amerikanischen Netzwerktechnik-Anbieters Arista Networks. Von Jahresbeginn bis Anfang September stieg sie über 70 % auf das neue Allzeit-Hoch von 198,51 US-Dollar. In den letzten Tagen gibt der Aktienkurs etwas nach, aktuell kostet ein Anteilsschein 189,02 US-Dollar. Ein Discount-Call-Optionsschein auf Arista Networks wird an der Euwax gekauft.



3. Knock-out-Put auf Jungheinrich



Die Aktie des Intralogistiktechnik-Anbieters Jungheinrich befindet sich derzeit in einer Konsolidierung. Diese Woche geht es um 7,4 % nach unten. Heute kostet eine Aktie des Hamburger Unternehmens 28,62 Euro und damit 0,76 % weniger als am Vortag. Analysten erwarten eine Trendumkehr und stufen die Jungheinrich-Aktie auf buy. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 40,75 Euro. Stuttgarter Derivateanleger nehmen nach den Kursrückgängen der letzten Tage ihre Gewinne mit und verkaufen einen Knock-out-Put auf Jungheinrich.