Die meistgehandelten Derivate v. 13.07.22

1. Knock-out-Call auf BYD

Zum Wochenbeginn standen Aktien von BYD unter Druck. Nach einer kräftigen Kursbewegung in Asien kamen Gerüchte auf, Warren Buffett könnte sich als Großinvestor beim asiatischen E-Autobauer verabschieden. Nun wurde bekannt, dass es sich wohl um eine technische Umstellung der Börse in Hongkong in ihrem Abrechnungssystem handelte. Derivateanleger greifen in Stuttgart bei BYD am Mittwoch rege zu und kaufen einen Knock-out-Call.



2. Knock-out-Call auf Airbus

Ebenfalls stark gehandelt wird an der Euwax heute ein Call-Optionsschein auf Airbus, der von den Anlegern gekauft wird. Der Flugzeugbauer kann in diesem Jahr noch nicht vom großen Interesse nach Flugzeugen und Flugreisen profitieren. Lieferketten und Produktionsschwierigkeiten drückten auf den Aktienkurs. Im Juni konnte Airbus 55 Maschinen ausliefern, was über dem Mai-Wert von 47 Stück lag.



3. Knock-out-Call auf Brent Crude Oil

Ein Call-Optionsschein auf Brent Crude Oil steht bei den Derivateanlegern in Stuttgart heute im Fokus. Der Ölpreis fiel in den vergangenen Wochen aufgrund von Konjunktursorgen deutlich zurück. Am Dienstag notierten die wichtigsten Sorten unter 100 Dollar. Die Angst vor einer Energiekrise in Europa, ausgelöst von der Gas-Versorgung, belastet über Umwege auch Öl. Derivateanleger setzen auf eine Erholung des Ölpreises und kaufen den Knock-out-Call.