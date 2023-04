Die meistgehandelten Derivate v. 13.04.2023

1. Call-Optionsschein auf UnitedHealth



Der US-amerikanische Krankenversicherer UnitedHealth öffnet voraussichtlich morgen seine Bücher für das erste Quartal 2023. Analysten erwarten eine Umsatzsteigerung von 11,9% auf 89,7 Milliarden US-Dollar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Gewinn je Aktie soll von 5,49 US-Dollar auf 6,16 US-Dollar gesteigert werden. Nachdem es im Wochenvergleich für die UnitedHealth-Aktie um 5,5% nach oben geht, notiert sie heute beinahe unverändert bei 521,19 US-Dollar. Stuttgarter Derivateanleger verkaufen einen Call-Optionsschein auf UnitedHealth.





2. Discount-Call-Optionsschein auf LVMH



Der französische Luxusgüter-Hersteller LVMH legte Quartalszahlen vor. Mit einem Quartalsumsatz von 21,04 Milliarden Euro übertraf der Konzern die Erwartungen von 20 Milliarden Euro. Das bedeutet eine Umsatzsteigerung von 17% im Vergleich zum ersten Quartal 2022. Für die LVMH-Aktie geht es auf ein neues Rekordhoch von 876,20 Euro. An der Euwax wird ein Discount-Call-Optionsschein auf LVMH rege gehandelt.





3. Knock-out-Call auf Traton



Die Aktie des Nutzfahrzeugherstellers Traton konnte in der letzten Woche um 9% zulegen und steht aktuell bei 19,23 Euro. Barclay Capital stuft die Aktie der VW-Tochter auf buy und gibt ein Kursziel von 22 Euro an. Anleger nehmen nach den Kurszuwächsen Gewinne mit und verkaufen einen Knock-out-Call auf Traton.