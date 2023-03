Die meistgehandelten Derivate v. 13.03.23

1. Discount-Call-Optionsschein auf Deutsche Bank

In den USA kommt es zu zwei Bankpleiten. Sowohl die Silicon Valley Bank als auch die Signature Bank aus New York wurden von den Aufsichtsbehörden geschlossen. Die beiden Pleiten setzen die Aktienkurse anderer Banken unter Druck. So verliert die Deutsche Bank-Aktie heute über 4% auf 9,88 Euro. Für die Aktionäre bedeutet dies zurück auf null. Die bisherigen Gewinne seit Jahresbeginn wurden komplett abgegeben. An der Euwax wird ein Discount-Call auf die Deutsche Bank mehrheitlich verkauft.





Die niederländische Regierung beschloss eine Export-Beschränkung von DUV-Anlagen nach China. Diese Anlagen werden für die Produktion von Mikrochips benötigt. ASML, weltweit einziger Hersteller von DUV-Anlagen, ist von den Exportbeschränkungen betroffen, erwartet aber keine negativen finanziellen Auswirkungen. Die ASML-Aktie verliert dennoch über 3% und kostet aktuell 561,80 Euro. Stuttgarter Derivateanleger handeln einen Call-Optionsschein auf ASML rege.Nachdem es für die Aixtron-Aktie Anfang März um 20% nach oben ging, wurden die Gewinne in den letzten Tagen größtenteils wieder abgegeben. Heute geht es nochmals um 5,4% auf 26,17 Euro nach unten. Damit verbleibt ein Kursplus von 6% im Vergleich zum Monatsbeginn. Anleger trennen sich von einem Knock-out-Call auf Aixtron

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.