Die meistgehandelten Derivate v.13.01.23

1. Discount-Call-Optionsschein auf AMD

Der US-amerikanische Chiphersteller AMD gibt bekannt, dass sein bisheriger Finanzchef Devinder Kumar zum 23. Januar in den Ruhestand geht. Neuer CFO wird Jean Hu, die bisher bei Marvell Technology in gleicher Position tätig war. Positive Nachrichten gibt es auch in Bezug auf die weltweiten Lieferschwierigkeiten von Mikrochips. Die Lager füllen sich langsam wieder und es zeichnet sich ein Ende der Chipkrise ab. Anleger steigen an der Euwax in einen Discount-Call-Optionsschein auf AMD ein.





Die Tesla-Aktie scheint ihren freien Fall vorerst gestoppt zu haben und stabilisiert sich bei knapp über 100 Euro. Nun kündigt das US-Unternehmen Preissenkungen in Deutschland und den USA für seine Ausführungen Model 3 und Model Y an. Heute wird ein Knock-out-Call auf Tesla gekauft.Die Aktie des deutschen Bekleidungsherstellers Hugo Boss erreicht ein neues 52-Wochen-Hoch bei 61,58 Euro. Im Herbst stand die Aktie noch bei 45 Euro. Erste Analysten zeigen sich nun eher skeptisch und stufen die Hugo Boss-Aktie auf neutral bzw. underperform. Stuttgarter Derivateanleger steigen dennoch in einen Faktor 3 Long-Knock-out auf Hugo Boss ein.

