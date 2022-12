Die meistgehandelten Derivate v. 12.12.22

1. Call-Optionsschein auf Microsoft

In der vorletzten Woche vor Weihnachten bekommen Anleger ein ganzes Bündel an Terminen und Entscheidungen präsentiert. Für US-Aktien stehen mit den Inflationsdaten am Dienstag und der FED-Sitzung am Mittwoch zwei Ereignisse mit höchster Priorität im Kalender. In Stuttgart werden Anleger daher etwas vorsichtiger. An der EUWAX dominieren beim Call-Optionsschein auf Microsoft Verkäufer, die ihre Gewinne der vergangenen Wochen sichern.



2. Call-Optionsschein auf Nvidia

Wie bei Microsoft wird der Call-Optionsschein auf Nvidia der UBS zum Wochenbeginn verkauft. Die Aktie konnte sich in den vergangenen Wochen deutlich erholen, nachdem der Titel mit schwachen Quartalszahlen deutlich gefallen war. In Dollar steht bei Nvidia auf vier Wochen derzeit ein Plus von 24%.



3. Call-Optionsschein auf Rheinmetall

Rheinmetall gehört am Montag zu den Top-Aktien in Deutschland. Der Rüstungskonzern legt zu, nachdem die Tochter Pierburg einen Auftrag für Abgasrückführungsmodule eines Automobilherstellers verbuchen konnte. Rheinmetall konnte in den vergangenen Wochen wieder zulegen, nachdem die Aktie im Sommer den deutlichen Anstieg konsolidiert hatte. Rheinmetall ist 2023 ein Kandidat für einen Aufstieg in den DAX40.