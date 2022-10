Die meistgehandelten Derivate v. 12.10.22

1. Call-Optionsschein auf Porsche AG

Die häufigsten Preisfeststellungen zur Wochenmitte finden in einem Call auf die Porsche AG statt. Der Call wird von den Derivateanlegern gekauft. Gestern fiel die Aktie bis auf den Emissionspreis von 82,50 Euro, nachdem die Konsortialbanken die Einstellung der Stützungskäufe in der Aktie bekanntgaben. Eigentlich waren die Stützungskäufe bis zu vier Wochen nachdem IPO geplant. Die Porsche-Aktie legt heute trotzdem über 3% auf 86,15 Euro zu.



2. Put-Optionsschein auf ServiceNow

Seit gestern Nachmittag steigen die Anleger an der Euwax in einen Put-Optionsschein auf das amerikanische Software-Unternehmen ServiceNow ein. Das Unternehmen befasst sich mit der Optimierung und Automatisierung von Unternehmensprozessen. Mithilfe seiner cloudbasierten Plattform wird ein digital vernetztes Arbeitsumfeld geschaffen. Am 26. Oktober wird ServiceNow seine Quartalszahlen vorlegen. Für die Aktie geht es 1,5% auf 386,60 Euro aufwärts.



3. Discount-Put-Optionsschein auf DAX

Bei den Optionsscheinen auf den DAX finden die häufigsten Preisfeststellungen in einem Discount-Put-Optionsschein auf den deutschen Leitindex statt, der von den Anlegern gekauft wird. Der DAX konnte nach einem schwachen Handelsstart wieder über die 12.200 Punkte-Marke zulegen. Die Stuttgarter Derivateanleger erwarten offenbar einen wieder nachgebenden DAX.