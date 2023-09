Die meistgehandelten Derivate v. 12.09.23

1. Discount-Call-Optionsschein auf Novo Nordisk

Dem dänischen Pharmahersteller Novo Nordisk gelang mit seiner Abnehmspritze Wegovy ein voller Erfolg. Das Mittel soll nun schrittweise auch in Großbritannien eingeführt werden. Die Aktie des Arzneimittel-Produzenten eilt unterdessen von einem Rekordhoch zum nächsten, heute wurde mit 185,12 Euro erneut ein Höchststand erreicht. An der Euwax ist ein Discount-Call-Optionsschein auf Novo Nordisk gefragt.



2. Call-Optionsschein auf Silber

Der Preis für Silber stieg im Frühjahr um 30 % auf sein 12-Monats-Hoch von 26,09 US-Dollar. Allerdings konnte sich das Edelmetall nicht auf diesem Niveau halten und bewegt sich derzeit in einer Range von 23 bis ca. 25 US-Dollar. Aktuell notiert der Preis am unteren Ende bei 23,03 US-Dollar. Chart-Techniker beobachten die aktuelle Entwicklung interessiert und sehen mehrere Chart-Marken in Sicht, die für die weitere Preisentwicklung richtungsentscheidend sein können. Stuttgarter Derivateanleger kaufen einen Call-Optionsschein auf Silber.



3. Knock-out-Call auf Commerzbank

Die Commerzbank ist auf der Suche nach einem neuen Risikovorstand fündig geworden. Der frühere Erste Bank-CEO Bernd Spalt folgt auf Marcus Chromik, der seinen Abschied zum Jahresende bereits vor über einem Jahr ankündigte. Eigentlich wollte die Commerzbank den Posten des Risikovorstands mit Rüdiger Rass besetzen. Dieser machte allerdings nach Gesprächen mit der Bankenaufsicht einen Rückzieher. Grund soll seine Rolle bei der Kreditvergabe an Wirecard sein. Für die Aktie des Geldhauses geht es um 0,4 % auf 9,52 Euro nach oben. Anleger handeln einen Knock-out-Call auf die Commerzbank rege.