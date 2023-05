Die meistgehandelten Derivate v.12.05.23

1. Call-Optionsschein auf Alphabet

Der Google-Konzern Alphabet brachte mit Bard eine eigene künstliche Intelligenz auf den Markt und konkurriert mit Microsofts´ ChatGPT um die Vormachtstellung auf diesem Gebiet. Bislang ist Bard jedoch außerhalb der USA nicht verfügbar. Das soll sich jetzt ändern. Alphabet-CEO Sundar Pichai kündigte nun an, Bard in ca. 180 Ländern verfügbar zu machen. Allerdings fehlen noch immer die Länder der EU. Dort solle Bard möglichst zeitnah veröffentlicht werden, allerdings sei “die Regulierung […] in einigen Bereichen weltweit unterschiedlich. Daher gibt es mehr zu tun, und wir sind entschlossen, dies zu erreichen”, so Pichai. Die Alphabet-Aktie steht auf ihrem Jahreshoch bei ca. 118 US-Dollar. An der Euwax wird ein Call-Optionsschein auf Alphabet gekauft.





Der US-amerikanische Lebensmittel-Konzern PepsiCo erhöht seine Dividende zum 51. Jahr in Folge. Aktionäre erhalten eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 1,265 US-Dollar, das entspricht einer Erhöhung um 10%. In Summe werden dieses Jahr 5,06 US-Dollar ausgeschüttet. Die PepsiCo-Aktie setzt ihren Höhenflug fort und steigt um 0,12% auf 195,58 US-Dollar. Stuttgarter Derivateanleger nehmen Gewinne mit und verkaufen einen Call-Ooptionsschein auf PepsiCo.Der Immobilien-Konzern LEG Immobilien legte seine Quartalszahlen vor. Im abgelaufenen Quartal konnten die Mieteinnahmen um 3,8% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gesteigert werden. Der Gesamtumsatz stieg ebenfalls um knapp 4,5% auf 206,3 Millionen Euro. Allerdings fiel der Gewinn um 38% auf 96,3 Millionen Euro. Die LEG-Aktie gibt heute um 1,6% nach und kostet aktuell 52,70 Euro. Anleger verkaufen einen Knock-out-Call auf LEG Immobilien.

Disclaimer:

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.