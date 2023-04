Die meistgehandelten Derivate v. 12.04.23

1.Discount-Call-Optionsschein auf HeidelbergCement

Der Baustoffkonzern HeidelbergCement kooperiert in seinem Werk Lengfurt mit dem Industriegase-Konzern Linde. Ziel der Kooperation ist es, das bei der Produktion entstehende CO2 zu nutzen. Über eine neue Carbon-Capture-and-Utilisation-Anlage sollen 70.000 Tonnen CO2 gereinigt werden und in der Chemie- und Lebensmittelindustrie wiederverwendet werden. Die HeidelbergCement-Aktie legt heute um 0,66% auf 67,02 Euro zu. Stuttgarter Derivateanleger greifen bei einem Discount-Call-Optionsschein auf HeidelbergCement zu.



2.Discount-Call-Optionsschein auf BMW

Der bayerische Autobauer BMW gab seine Absatzzahlen für das erste Quartal 2023 bekannt. Demnach verkauften die Münchener mit 588.183 Fahrzeugen 1,5% weniger als im Vergleichszeitraum 2022. Während die Münchener in Europa mit 1,9% und China mit 6,6% jeweils einen Absatzrückgang verzeichneten, konnten in den USA mit 89.750 verkauften Einheiten 11,4% mehr Fahrzeuge verkauft werden. Auch der Absatz von vollelektrischen Fahrzeugen konnte um 83,2% gesteigert werden. Die BMW-Aktie steigt um 1,23% auf 102 Euro. An der Euwax wird ein Discount-Call-Optionsschein auf BMW verkauft.



3.Knock-out-Call auf Qiagen

Die Aktie des niederländischen Technologiekonzerns Qiagen musste in den letzten sechs Monaten 14,5% Verlust verkraften. Analysten sehen Potential und stufen die Qiagen-Aktie mehrheitlich auf buy, bei einem durchschnittlichen Kursziel von 49,30 Euro. In der vergangenen Handelswoche geht es um 1,5% auf 42,37 Euro nach oben. Derivateanleger kaufen einen Knock-out-Call auf Qiagen.