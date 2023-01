Die meistgehandelten Derivate v.12.01.23

1. Knock-out-Call auf Brenntag

Brenntag sagte am Jahresanfang die geplante Übernahme des US-amerikanischen Chemiehändlers Univar nach Kritik von Aktionärsseite ab. Zudem wurde nun bekannt, dass Michael Friede zum 01. April in den Vorstand berufen wird und dort auf Henri Nejade folgt, der seinen Vertrag nicht verlängerte. Nachdem die Brenntag-Aktie in letzter Zeit zulegte, nehmen Anleger heute ihre Gewinne mit und verkaufen einen Knock-out-Call auf Brenntag.





ASMLwird voraussichtlich am 25.01.2023 Quartalszahlen für Q4 2022 veröffentlichen. Erste Analystenschätzungen gehen von 4,37 Euro Gewinn je Aktie aus, im Vorquartal waren es noch 2 Cent mehr. Der Kurs der ASML-Aktie erreicht ein neues Sechsmonatshoch bei 602,40 Euro. Bei den Anlegern ist heute ein Faktor 3-Long-Knock-out auf ASML gefragt, der rege gehandelt wird.T-Mobile US, die Mobilfunktochter der Deutschen Telekom in den USA, plant die Übernahme des Billiganbieters Mint Mobile. Eine Entscheidung sei allerdings noch nicht getroffen. Der Mutterkonzern plant derweil ein Joint Venture zur Vermarktung von Kundendaten mit ihren Konkurrenten Telefonica, Orange und Vodafone. Ein Konzept wurde von den vier Telekommunikationsunternehmen bei der EU vorgelegt. An der Euwax wird heute ein Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom gekauft.

