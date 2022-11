Die meistgehandelten Derivate v. 11.11.22

1. Knock-out-Call auf LVMH (WKN HG6CEH)

Die Stuttgarter Derivateanleger kaufen zum Wochenabschluss einen Knock-out-Call auf den französischen Luxusgüterkonzern LVMH. Nach den sehr positiv aufgenommen Quartalszahlen des Schweizer Wettbewerbers Richemont steigen die Anleger auch in die Aktien des Branchenprimus LVMH ein. Die LVMH-Aktie legt um über 2% auf 700,50 Euro zu.



2. Knock-out-Call auf Veolia (WKN CL5WKS)

Die Derivateanleger verkaufen einen Knock-out-Call auf den französischen Umweltdienstleister Veolia. Am Mittwoch berichtete Veolia über die ersten neun Monate des laufenden Geschäftsjahres. Der Umsatz konnte organisch um 13,2% zulegen. Durch die Akquisition von Suez zog der Umsatz insgesamt um 49,1% auf über 30,7 Milliarden Euro an. Die Veolia-Aktie notiert knapp 1% höher bei 23,90 Euro.



3. Call-Optionsschein auf Vonovia (WKN HC0SH3)

In einem Call-Optionsschein auf Vonovia nehmen die Stuttgarter Derivateanleger die aufgelaufenen Kursgewinne der vergangenen Handelstage mit. Auf Wochensicht konnte die Vonovia-Aktie um über 15% zulegen und auch heute geht es um weitere 1,5% auf 24,95 Euro aufwärts.