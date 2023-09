Die meistgehandelten Derivate v. 11.09.23

1. Discount-Call-Optionsschein auf Daimler Truck

Der Nutzfahrzeugehersteller Daimler Truck plant gemeinsam mit den beiden US-amerikanischen Unternehmen Paccar und Cummins den Bau einer Fabrik für Batteriezellen in den USA. Der genaue Standort für das Projekt im Volumen von bis zu drei Milliarden US-Dollar soll in den nächsten sechs Monaten feststehen. Die Aktie der Stuttgarter steigt heute um 1,76 % auf 32,98 Euro. Ein Discount-Call-Optionsschein auf Daimler Truck wird an der Euwax mehrheitlich verkauft.



2. Discount-Call-Optionsschein auf Visa

Die Aktie des Zahlungsdienstleisters Visa kletterte in den letzten 12 Monaten kontinuierlich nach oben und nimmt ihr Rekordhoch bei 250 US-Dollar ins Visier. Daran ändert auch die eingestellte Kooperation mit der unter regulatorischem Druck stehenden Krypto-Handelsplattform Binance nichts. Die Papiere des Kreditkartenanbieters verteuern sich um 0,5 % und kosten aktuell 248,61 US-Dollar. Stuttgarter Derivateanleger sehen noch weiteres Aufwärtspotential und steigen in einen Discount-Call-Optionsschein auf Visa ein.



3. Knock-out-Put auf Volkswagen

Bei Volkswagen stehen ab heute die Bänder teilweise still. Grund sind Produktionsschwierigkeiten von Motorteilen in Slowenien. Aufgrund des dortigen Hochwassers musste ein Zulieferer die Produktion stoppen. Betroffen von den Ausfällen sind die Werke Wolfsburg, Emden und Osnabrück sowie ein Werk bei Lissabon. Während an den deutschen Standorten nur vereinzelte Schichten ausfallen, stehen die Bänder im portugiesischen Werk für bis zu zwei Monate still. Dagegen kommen aus der Schweiz positive Nachrichten für den Autobauer. Dort wird eine Sammelklage von 2.000 VW-Autobesitzern im Zuge des Dieselskandals fallengelassen. Geklagt wurde auf Entschädigungen von 1.600 bis 5.000 Euro. Die VW-Aktie steigt um 0,78 % auf 107,88 Euro. Anleger verkaufen einen Knock-out-Put auf Volkswagen.