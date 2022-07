Die meistgehandelten Derivate v. 11.07.22

1. BYD Knock-out-Call

Zum Wochenauftakt kauften die Stuttgarter Derivateanleger Knock-out-Calls auf BYD. Der Call ist heute Vormittag an der Euwax das am meisten gehandelte Knock-out-Papier. Der chinesische E-Autohersteller hatte vergangene Woche zum ersten Mal Tesla bei den E-Autoverkäufen als weltweite Nummer 1 überholt. Das hat auch hierzulande zu Empfehlungen und hohen Umsätzen geführt. Die BYD Aktie hat in der vergangenen Woche im einstelligen Prozentbereich zulegen können, gab aber heute zu Handelsbeginn etwas nach.



2. Discount Call-Optionsschein auf Tesla

Sehr rege wurde auch ein Call-Optionsschein auf Tesla gekauft. Die Tesla Aktie hat in der Vorwoche um mehr als 10 Prozent zulegen können und notiert vor der Börseneröffnung in den USA ebenfalls im Plus. Elon Musk hat die Übernahme von Twitter über das Wochenende wegen angeblich falscher Schätzungen von Twitter zur Zahl der Spam- und Fake-Accounts abgesagt, was den Fokus wieder stärker auf Tesla lenken dürfte.



3. Knock-out-Call auf Brent-Öl

Stuttgarter Derivateanleger hatten heute auch den Ölpreis im Fokus. Sie verkauften aber mehrheitlich den Knock-out-Call auf Brent-Öl. In den vergangenen Wochen konsolidierte der Ölpreis und büßte in den vergangenen 4 Wochen rund 12 Prozent ein. Heute verläuft der Handel vergleichsweise ruhig, Anleger warten gespannt auf die Prognosen der Internationalen Energie-Agentur (IEA) und der OPEC, die in dieser Woche anstehen.