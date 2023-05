Die meistgehandelten Derivate v.11.05.23

1. Call-Optionsschein auf AMD



Bereits gestern stand die AMD-Aktie weit oben auf der Watchlist der Anleger. Nachdem es diese Woche bereits um über 10% nach oben ging, legte die Aktie des US-amerikanischen Chipherstellers gestern eine Verschnaufpause ein. Heute geht es wieder um 0,9% auf 97,90 US-Dollar nach oben. Stuttgarter Derivateanleger kaufen einen Call-Optionsschein auf AMD.





Apple brachte im April ein neues Sparkonto in Zusammenarbeit mit Goldman Sachs auf den Markt. Aus dem Stand konnte der iPhone-Konzern über eine Milliarde US-Dollar an Einlagen einsammeln und somit einen weiteren Erfolg verbuchen. Die Apple-Aktie legte seit Jahresbeginn um 40% zu. Heute kommen nochmals 0,16% auf 173,84 US-Dollar hinzu. An der Euwax ist ein Call-Optionsschein auf Apple gefragt.Der deutsche Photovoltaik-Hersteller SMA Solar übertraf mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen. Der Umsatz kletterte um ca. 65% auf 367 Millionen Euro. Noch deutlicher stieg der Gewinn, dieser wurde auf 60 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahresquartal verdreifacht. Vor allem eine hohe private Nachfrage schob das Geschäft des Solartechnikers an. Allerdings bremste der Vorstand die Erwartungen für das restliche Geschäftsjahr. Man gehe davon aus, dass sich die Nachfrage etwas abkühle. Die SMA Solar-Aktie verliert 5,8% und kostet derzeit 103,50 Euro. Anleger steigen in einen Knock-out-Call auf SMA Solar ein.

Disclaimer:

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.