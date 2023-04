Die meistgehandelten Derivate v. 11.04.23

1. Call-Optionsschein auf Occidental Petroleum

Im März erreichte der Erdöl-Preis sein 52-Wochen-Tief bei 66,74 US-Dollar. Seither ist der Ölpreis auf Erholungskurs und steht für die Sorte WTI aktuell bei 80,30 US-Dollar. Davon profitieren Unternehmen wie der US-amerikanische Erdölförderer Occidental Petroleum. Der Aktienkurs konnte in den letzten vier Wochen um 3,5% zulegen und steht bei 64,55 US-Dollar. Unter anderem hat Warren Buffet in den letzten Wochen ca. 13 Millionen Occidental Petroleum-Aktien hinzugekauft. An der Euwax ist heute ein Call-Optionsschein auf Occidental Petroleum gefragt.



2. Faktor 3x Long-Knock-out auf Porsche

Die Aktie des Stuttgarter Autobauers Porsche bleibt weiter auf der Überholspur. Seit dem Börsengang im Herbst 2022 legte der Kurs um 44% zu. Daran kann auch das Arbeitsgericht Stuttgart nichts ändern. Dieses hatte die letzte Betriebswahl für ungültig erklärt, da die Beschäftigten im Werk Leipzig nicht mitwählen durften. Heute geht es für die Porsche-Aktie um ein weiteres Prozent auf 118,85 Euro nach oben. Anleger greifen bei einem Faktor 3x Long-Knock-out auf Porsche zu.



3. Bonus-Zertifikat auf Deutsche Bank

Die Deutsche Bank-Aktie setzt ihre Erholung nach dem Kurssturz im Zuge der zwischenzeitlichen Probleme im Bankensektor fort. Heute geht es um 0,32% auf 9,50 Euro nach oben. Analysten von Goldman Sachs stufen die Deutsche Bank auf buy nach oben und geben ein Kursziel von 14,10 Euro an. Stuttgarter Derivateanleger kaufen ein Bonus-Zertifikat auf die Deutsche Bank.