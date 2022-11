Die meistgehandelten Derivate v. 10.11.22

1. Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom

Nach der heutigen Veröffentlichung der Telekom-Quartalszahlen verkaufen die Derivateanleger an der Euwax einen Call-Optionsschein. Die Deutsche Telekom konnte im abgelaufenen Quartal das bereinigte Netto-Ergebnis um 83,6% auf 2,4 Milliarden Euro steigern. Zusätzlich hebt die Deutsche Telekom zum dritten Mal die Prognosen für das laufende Geschäftsjahr an. Die Aktionäre sollen von einer um 10 Cent auf 70 Cent erhöhten Dividende profitieren. Die Aktie gibt dagegen um über 3% auf 19,01 Euro nach.



2. Call-Optionsschein auf die Porsche AG

Die Derivateanleger steigen weiterhin in einen Call-Optionsschein auf die Porsche AG ein. Porsche einigte sich mit den US-Klägern in einem Rechtsstreit wegen angeblich irreführenden Verbrauchsangaben. Der Vergleich wird Porsche mindestens 80 Millionen US-Dollar kosten. Die Aktie der Porsche AG notiert mit 100,15 Euro nahezu unverändert.



3. Knock-out-Call auf Gold (WKN KG9AQS)

Bei den Knock-out-Produkten finden die häufigsten Preisfeststellungen in einen Call auf die Feinunze Gold statt. Die Stuttgarter Derivateanleger erwerben den Knock-out-Call. Der Preis für die Feinunze Gold konnte seit Anfang November von 1.630 US-Dollar auf 1.710 US-Dollar zulegen.