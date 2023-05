Die meistgehandelten Derivate v.10.05.23

1. Call-Optionsschein auf Microsoft



Angetrieben vom Hype um die künstliche Intelligenz ChatGPT konnte die Microsoft-Aktie seit Jahresbeginn um über 25% zulegen. Nun scheint sie etwas Schwung zu verlieren, im Wochenvergleich tritt der Aktienkurs auf der Stelle. Heute geht es um 0,45% auf 305,66 US-Dollar nach unten. Zum Analysten-Kursziel von 320 US-Dollar fehlt nicht mehr viel. Stuttgarter Derivateanleger verkaufen einen Call-Optionsschein auf Microsoft.





Dem US-amerikanischen Chiphersteller AMD macht der Abschwung in der PC-Branche zu schaffen. Im abgelaufenen Quartal ging der Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um 65% auf 739 Millionen US-Dollar zurück. Lag der Gewinn im Vorjahr mit 786 Millionen US-Dollar noch im grünen Bereich, musste für das erste Quartal 2023 ein Verlust von 139 Millionen US-Dollar verbucht werden. Die AMD-Aktie steht heute mit 0,5% bei 94,55 US-Dollar im Minus. An der Euwax wird ein Call-Optionsschein auf AMD verkauft.Die Cloud-Sparte AWS sorgte bisher für Freude im Amazon-Konzern. Jedoch trübt sich die Stimmung allmählich, denn der Online-Riese will mit einem Stellenabbau-Programm Kosten einsparen. Dabei soll ein neues Personalmanagement Tool helfen, in welchem Neueinstellungen vorerst durch das Tool genehmigt werden müssen. Dies schränkt wiederum die Entscheidungsgewalt der Manager ein. Analysten sind aber dennoch optimistisch und stufen die Amazon-Aktie auf buy, mit einem Kursziel von 149,11 US-Dollar. Heute geht es um 0,34% auf 106,26 US-Dollar nach unten. Anleger kaufen einen Knock-out-Call auf Amazon.

