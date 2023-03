Die meistgehandelten Derivate v. 10.03.23

1. Discount-Call-Optionsschein auf LVMH

Beim Luxusgüter-Konzern LVMH gibt es mehrere Wechsel in Führungspositionen. Stephane Rinderknech übernimmt zusätzlich zu seiner bisherigen Aufgabe als Leiter des Bereichs Hospitality Excellence die Leitung der Beauty-Sparte. Der bisherige Beauty-CEO Claude Martinez übernimmt den CEO-Posten des LVMH-Entwicklungsbereichs GAIA. Auch bei der LVMH-Tochter Parfums Christian Dior gibt es einen Wechsel auf dem Chefsessel. Der bisherige CEO Laurent Kleitman verlässt den Konzern – auf ihn folgt Veronique Courtois. Die LVMH-Aktie legt um 0,45% auf 799,50 Euro zu. Anleger verkaufen einen Discount-Call-Optionsschein auf LVMH.





Der Stuttgarter IT-Dienstleister GFT Technologies gab für 2022 gute Zahlen bekannt. So konnte der Gewinn um über 50% auf 46 Millionen Euro gesteigert werden. Aktionäre dürfen sich zudem über eine 0,10 Euro höhere Dividende freuen, pro Aktie werden 0,45 Euro ausgeschüttet. Dennoch verlor die GFT-Aktie innerhalb einer Woche 14% und kostet aktuell 35,60 Euro. Derivateanleger trennen sich von einem Knock-out-Call auf GFT.Tesla heizte in den letzten Wochen mit mehreren Preissenkungen den Preiskampf unter den E-Autobauern an. Konkurrent BYD zieht nun nach und senkt ebenfalls bei einigen Modellen seine Preise. Aus Japan kommen zudem schlechte Nachrichten. Dort wurde der Verkauf von Elektro-Kleinbussen, die von BYD produziert werden, gestoppt. Dies geschah nachdem krebserregende Stoffe nachgewiesen wurden. Die BYD-Aktie verliert 5% und kostet aktuell 24,52 Euro. An der Euwax wird ein Knock-out-Put auf BYD gekauft.

Disclaimer:

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.